Schumacher é o mais rápido em treino O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, repetiu o bom desempenho dos testes com a F2002 e foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo, com o tempo de 1:15.627. O irmão do tetracampeão, Ralf, da Williams-BMW, foi o segundo com a marca de 1:16.645, seguido do italiano Giancarlo Fisichella, da Jordan-Honda, com 1:16.770, e do alemão Nick Heidfeld, da Sauber-Petronas, com 1:17.018. Os brasileiros Felipe Massa, da Sauber, e Enrique Bernoldi, da Arrows, surpreenderam e estabeleceram a quinta e sexta melhor marca com os tempos de 1:17.081 e 1:17.327, respectivamente. Rubens Barrichello treinou mal com a F2001, rodou após dar três voltas e ficou na última posição. Os carros já estão na pista para a segunda sessão de treinos livres do dia.