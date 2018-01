Schumacher é o mais rápido em treino A exemplo do que ocorreu ontem, o pentacampeão mundial Michael Schumacher voltou a fazer nesta quarta-feira o melhor tempo do dia nos treinos que várias equipes realizam no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona. O alemão marcou o tempo de 1min.15s103 em sua melhor passagem. O brasileiro Rubens Barrichello fez o tempo de 1:15.472 e ficou com o segundo tempo do dia. O colombiano Juan Pablo Montoya não começou muito bem a série de três dias de testes que a Williams programou para o circuito e ficou apenas com a quarta posição. Veja os tempos desta quarta-feira em Montmeló 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:15.103 2 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:15.408 3- Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:16.336 4 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:16.630 5 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1:16.945 6 - Marc Gené (ESP) Williams 1:17.234 7 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:17.293 8 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:17.985 9 - Mark Webber (AUS) Jaguar 1:18.667