Schumacher é o mais rápido em treino O piloto alemão Michael Schumacher foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do GP do Brasil de Fórmula 1, que será disputado no domingo em Interlagos, São Paulo. Nesta sexta-feira, o alemão conseguiu o tempo de 1min28s060, ficando à frente do escocês David Coulthard (McLaren). Rubens Barrichello foi o sexto; Cristiano da Matta (Toyota) foi o oitavo e Antonio Pizzonia (Jaguar) bateu. O amazonense não conseguiu completar nenhuma volta e terá de usar carro reserva nos treinos da tarde. Os treinos pré-classificatórios estão marcados para às 14 horas. Veja os tempos da primeira sessão de treinos livres 1) Michael Schumacher (Ale) - Ferrari - 1m28s060 2) David Coulthard (Esc) - McLaren - 1m28s118 3) Jenson Button (Ing) - BAR - 1m28s903 4) Jarno Trulli (Ita) - Renault - 1m29s607 5) Juan Pablo Montoya (Col) - Williams - 1m30s885 6) Rubens Barrichello (Bra) - Ferrari - 1m31s462 7) Olivier Panis (Fra) - Toyota - 1m31s518 8) Cristiano da Matta (Bra) - Toyota - 1m31s548 9) Giancarlo Fisichella (Ita) - Jordan - 1m32s603 10) Heinz-Harald Frentzen (Ale) - Sauber - 1m33s131 11) Mark Webber (Aus) - Jaguar - 1m33s714 12) Ralf Schumacher (Ale) - Williams - 1m35s013 13) Jos Verstappen (Hol) - Minardi - 1m37s226 14) Nick Heidfeld (Ale) - Sauber - 1m38s728 15) Jacques Villeneuve (Can) - BAR - 1m48s359 16) Ralph Firman (Ing) - Jordan - 1m57s783 17) Antônio Pizzonia (Bra) - Jaguar - s/tempo 18) Fernando Alonso (Esp) - Renault - s/tempo 19) Justin Wilson (Ing) - Minardi/Ford (M) - s/tempo 20) Kimi Raikkonen (Fin) - McLaren - s/tempo