Schumacher é o mais rápido em Valência O piloto alemão Michael Schumacher foi o mais rápido no treino desta sexta-feira, em Valência, na Espanha, que reuniu algumas equipes da Fórmula 1 na preparação para a temporada 2005. Na melhor de suas voltas com a Ferrari, ele marcou o tempo de 1m10s209. Três brasileiros estiveram em ação nesta sexta-feira em Valência. Rubens Barrichello fez o terceiro tempo do dia com a Ferrari, com 1m10s601. Já Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, foi o 8º colocado (1m11s841) e Enrique Bernoldi, também piloto de testes, da BAR, ficou em 9º lugar (1m12s298). Confira os tempos do dia: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m10s209 (121 voltas) 2º Jenson Button (BAR) - 1m10s599 (120 voltas) 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m10s601 (100 voltas) 4º Nick Heidfeld (Williams) - 1m10s748 (90 voltas) 5º Jarno Trulli (Toyota) - 1m10s814 (100 voltas) 6º Mark Webber (Williams) - 1m11s049 (89 voltas) 7º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m11s635 (88 voltas) 8º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m11s841 (13 voltas) 9º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m12s298 (29 voltas) 10º Adam Carroll (BAR) - 1m12s582 (24 voltas) 11º Alan Van der Merwe (BAR) - 1m13s112 (53 voltas)