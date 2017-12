Schumacher é o mais rápido na 1ª sessão A Ferrari andou mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1 - realizada nesta sexta-feira no autódromo da Catalunha. Michael Schumacher fez o melhor tempo, com 1min.15s.658 e Rubens Barrichello foi o segundo, com o tempo de 1:16.033. Mesmo com o piloto de testes, Anthony Davidson, a BAR ficou em terceiro (1:16.616) e a Toyota de Ricardo Zonta foi o quarto - 1:16.639. Cristiano Da Matta (Toyota) foi o 15º (1:18.362) e Felipe Massa (Sauber) foi o 19º, com o tempo de 1:18.760. O GP da Espanha será realizado no domingo e Micheal Schumacher tenta igualar o recorde de Nigel Mansell, que em 92 venceu as cinco primeiras provas da temporada. Veja classificação da 1ª sessão de treinos livres 1. Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1 min.15s.658 2. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:16.033 3. Anthony Davidson (ING) BAR-Honda - 1:16.616 4. Ricardo Zonta (BRA) Toyota - 1:16.639. 5. Jenson Button (ING) BAR-Honda - 1:17.060. 6. Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW - 1:17.165. 7. Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:17.429. 8. Takuma Sato (JAP) BAR-Honda - 1:17.481. 9. Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:17.489. 10. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren-Mercedes - 1:17.563. 11. Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW - 1:17.635. 12. Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:17.763. 13. David Coulthard (ESC) McLaren-Mercedes - 1:17.973. 14. Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:18.341. 15. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota - 1:18.362. 16. Bjorn Wirdheim (SUI) Jaguar - 1:18.603. 17. Christian Klien (AUT) Jaguar - 1:18.615. 18. Timo Glock (ALE) Jordan-Ford - 1:18.655. 19. Felipe Massa (BRA) Sauber Petronas - 1:18.760. 20. Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber Petronas - 1:18.886. 21. Nick Heidfeld (ALE) Jordan-Ford - 1:19.198. 22. Giorgio Pantano (ITA) Jordan-Ford - 1:19.925. 23. Gianmaria Bruni (ITA) Minardi-Cosworth - 1:20.858. 24. Bas Leinders (BEL) Minardi-Cosworth - 1:21.053. 25. Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi-Cosworth - 1:21.535.