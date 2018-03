Schumacher é o mais rápido na Espanha O alemão Michael Schumacher, pilotando a nova Ferrari F2003 GA, foi o mais rápido no primeiro treino oficial para o GP da Espanha de Fórmula 1, que será disputado domingo, com o tempo de 1m17s130. Ele fez o tempo de 1min17s130 e será o último piloto a largar para o treino de classificação deste sábado. Schumacher ficou apenas 19 milésimos de segundo à frente do italiano Jarno Trulli, da Renault, e 88 décimos do brasileiro Rubens Barrichello, o terceiro. Cristiano da Matta, da Toyota, ficou em quarto lugar, com o tempo de 1min17s443. Antonio Pizzonia, outro brasileiro na categoria, fez o 13º melhor tempo, com 1min18s528. A Williams de Ralf Schumacher, que ficou com o melhor tempo nos treinos livres, parou na 11ª colocação, com 1min18s409. Resultado do treino de hoje: 1) - Michael Schumacher - Alemanha - Ferrari - 1m17s130 2) - Jarno Trulli - Itália - Renault - 1m17s149 3) - Rubens Barrichello - Brasil - Ferrari - 1m17s218. 4) - Cristiano Da Matta - Brasil - Toyota - 1m17s443. 5) - Jenson Button - Inglaterra - BAR - 1m17s613 6) - Olivier Panis - França - Toyota - 1m17s746 7) - Mark Webber - Austrália - Jaguar - 1m17s793 8) - Kimi Raikkonen - Finlândia - McLaren - 1m17s862 9) - David Coulthard - Inglaterra - McLaren - 1m18s060 10) - Fernando Alonso - Espanha - Renault - 1m18s100 11) - Ralf Schumacher - Alemanha - Williams - 1m18s409 12) - Jacques Villeneuve - Canadá - BAR - 1m18s461 13) - Antonio Pizzonia - Brasil - Jaguar - 1m18s528 14) - Juan Pablo Montoya - Colômbia - Williams - 1m18s607 15) - Giancarlo Fisichella - Itália - Jordan - 1m18s879 16) - Heinz-Harald Frentzen - Alemanha - Sauber - 1m18s909 17) - Nick Heidfeld - Alemanha - Sauber - 1m19s050 18) - Ralph Firman - Irlanda - Jordan - 1m19s195 19) - Jos Verstappen - Austrália - Minardi - 1m20s822 20) - Justin Wilson - Inglaterra - Minardi - 1m21s100 classificação calendário resultados pilotos e equipes