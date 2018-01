Schumacher é o mais rápido no treino Apesar da sua falta de interesse em disputar o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher foi o mais rápido no primeiro treino livre para a prova de domingo. Nesta sexta-feira, em Indianápolis, ele fez o tempo de 1m14s085 com sua Ferrari. O segundo colocado foi o escocês David Coulthard, da McLaren, com 1m14s130, e o brasileiro Rubens Barrichello foi o terceiro, ao marcar 1m14s141. O outro brasileiro da Fórmula 1, Enrique Bernoldi (Arrows), ficou com o 17º tempo do dia, com 1m16s368. Confira os tempos do treino em Indianápolis: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m14s085 2º David Coulthard (McLaren) - 1m14s130 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m14s141 4º Giancarlo Fisichella (Benetton) - 1m14s930 5º Kimi Raikkonen (Sauber) - 1m15s156 6º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m15s367 7º Jarno Trulli (Jordan) - 1m15s507 8º Heinz-Harald Frentzen (Prost) - 1m15s523 9º Jenson Button (Benetton) - 1m15s537 10º Jos Verstappen (Arrows) - 1m15s547 11º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m15s764 12º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s836 13º Olivier Panis (BAR) - 1m15s850 14º Mika Hakkinen (McLaren) - 1m15s860 15º Ralf Schumacher (Williams) - 1m16s031 16º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m16s241 17º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m16s368 18º Fernando Alonso (Minardi) - 1m16s498 19º Jean Alesi (Jordan) - 1m16s543 20º Tomas Enge (Prost) - 1m16s681 21º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m16s955 22º Alex Yoong (Minardi) - 1m17s508