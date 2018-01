Schumacher é o mais rápido nos treinos O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, estabeleceu nesta quinta-feira o melhor tempo entre os 21 pilotos que treinaram em Monza, com 1min21s289 (61 voltas). Curiosamente, os dois que o seguiram são também os que estão atrás dele no Mundial. Montoya ficou em segundo, 1min21s349 (32) e Kimi Raikkonen, McLaren, terceiro, 1min21s711 (64). Fernando Alonso, Renault, vencedor do GP da Hungria, foi quarto, 1min21s735 (99). Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher, registrou o nono tempo, 1min22s063 (44), Cristiano da Matta, Toyota, o 13º, 1min22s270 (57) e Ricardo Zonta, Toyota, o 15º, 1min22s464 (49).