Schumacher é o mais veloz em treino Até agora não choveu em nenhuma das três etapas já realizadas no Mundial de Fórmula 1. Mas se acontecer de algum treino classificatório ou corrida ser disputada com pista molhada, o inalcansável Michael Schumacher deu nesta quinta-feira uma leve mostra do que poderá acontecer: foi um segundo e oito décimos mais rápido que o segundo colocado, nos treino coletivo de Barcelona. O piloto da Ferrari, time da Bridgestone, líder destacado do Mundial, registrou 1min23s764 (51 voltas), enquanto Fernando Alonso, da Renault, escuderia da Michelin, fez 1min25s650 (40). Rubens Barrichello marcou o terceiro tempo, 1min25s923 (29). O treino contou também com o neozelandês Scott Dixon, atual campeão da IRL, que tanto impressionou Frank Williams no primeiro teste com um carro de Fórmula 1 em Paul Ricard, na França. Sob chuva, contudo, não foi tão bem como na estréia na Williams, ao estabelecer 1min28s318 (72), décimo, diante de 1min27s028 (62) de Ralf Schumacher, por exemplo, oitavo, como o mesmo carro. Max Mosley, presidente da FIA, afirmou, nesta quinta-feira, que a entidade está alarmada com a evolução dos tempos da Fórmula 1 do ano passado para esta temporada, três segundos mais rápido na Austrália e dois segundos na Malásia. ?Vamos pedir sugestões às equipes sobre como conter esse avanço. Se elas não se manifestarem então agiremos por nossa conta.? De repente, estaria aí a chance de a FIA criar algum mecanismo que, com o propósito de aumentar a segurança da Fórmula 1, acabaria por tirar um pouco da força da Ferrari e, com isso, quem sabe, estender até um pouco mais a frente a definição do campeonato. Confira os tempos dos treinos livres: 1) Michael Schumacher (Ferrari) - 1:25.593 2) Fernando Alonso (Renault) - 1:25.664 3) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1:25.926 4) Alexander Wurz (McLaren) - 1:26.157 5) Jenson Button (BAR) - 1:26.157 6) David Coulthard (McLaren) - 1:26.376 7) Jarno Trulli (Renault) - 1:26.967 8) Ralf Schumacher (Williams) - 1:27.023 9) Felipe Massa (Sauber Petronas) - 1:28.162 10) Scott Dixon (Williams) - 1:28.327 11) Cristiano da Matta (Toyota) - 1:28.453 12) Ricardo Zonta (Toyota) - 1:29.353 13) Takuma Sato (BAR) - 1:30.528 14) Bjorn Wirdheim (Jaguar) - 1:31.432