Schumacher é pole e Rubinho é quinto O piloto alemão Michael Schumacher vai largar na pole-position no Grande Prêmio do Canadá, que será realizado neste domingo à tarde em Montreal. Schumacher foi o mais rápido nos treinos oficiais deste sábado, e com o tempo de 1: 15.782 chegou à 38ª pole de sua carreira. O irmão de Michael, Ralf Schumacher (Williams) vai largar na segunda posição. Nos treinos de hoje, ele marcou o tempo de 1:16.297 e larga na primeira fila. O piloto da McLaren, David Coulthard (1:16.423) será o terceiro e Jarno Trulli, da Sauber, (1:16.459), o quarto. Com o tempo de 1:16.760, o brasileiro Rubens Barrichello será apenas o quinto no grid. Rubinho, aliás, que levou um susto. Faltando 20 minutos para o final do treino, em sua segunda tentativa, o brasileiro bateu no muro ao tentar fazer a curva de acesso à reta dos boxes. O treino foi interrompido por quase cinco minutos. O piloto foi correndo para os boxes da Ferrari e terminou o treino com o carro reserva. Disputado em 69 voltas, o GP do Canadá é a oitava etapa do Mundial e deverá entrar para a história do automobilismo brasileiro. Pela primeira vez, serão cinco pilotos brasileiros na pista - Rubens Barrichello, Enrique Bernoldi, Luciano Burti, Tarso Marques e Ricardo Zonta. Este último vai substituir Heinz-Harald Frentzen na Jordan, que não vai correr por recomendação médica. Os outros brasileiros também não foram bem no treino de classificação. Ricardo Zonta (Jordan) será o 12º; Enrique Bernoldi (Arrows), vai largar na 17ª posição, Luciano Burti (Prost), na 19ª e Tarso Marques (Minardi) será o 22º. Veja o grid de largada para o GP do Canadá, marcado para este domingo, a partir das 14 horas. PRIMERA FILA: Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari - 1:15.782 e Ralf Schumacher (Alemanha) - Williams - 1:16.297. SEGUNDA FILA: David Coulthard (Escócia) - McLaren - 1:16.423 e Jarno Trulli (Itália) - Jordan - 1:16.459. TERCEIRA FILA: Rubens Barrichello (Brasil) - Ferrari - 1:16.760 e Olivier Panis (França) - BAR - 1:16.771. QUARTA FILA: Kimi Raikkonen (Finlândia) - Sauber - 1:16.875 e Mika Hakkinen (Finlândia) - McLaren - 1:16.979. QUINTA FILA: Jacques Villeneuve (Canadá) - BAR - 1:17.035 e Juan Pablo Montoya (Colômbia) - Williams - 17.123. SEXTA FILA: Nick Heidfeld (Alemanha) - Sauber - 1:17.165 e Ricardo Zonta (Brasil) - Jordan - 1:17.328. SÉTIMA FILA: Jos Verstappen (Holanda) - Arrows - 1:17.903 e Pedro de la Rosa (Espanha) - Jaguar - 1:18.015. OITAVA FILA: Eddie Irvine (Irlanda) - Jaguar - 1:18.016 e Jean Alesi (França) - Prost - 1:18.178. NONA FILA: Enrique Bernoldi (Brasil) - Arrows - 1:18.575 e Giancarlo Fisichella (Itália) - Benetton - 1:18.622. DÉCIMA FILA: Luciano Burti (Brasil) - Prost - 1:18.753 e Jenson Button (Inglaterra) - Benetton - 1:19.033. DÉCIMA PRIMEIRA FILA: Fernando Alonso (Espanha) - Minardi - 1:19.454 e Tarso Marques (Brasil) - Minardi - 1:20.690.