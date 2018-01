Schumacher é pole em San Marino O piloto alemão Michael Schumacher vai largar em primeiro lugar no GP de San Marino, que será disputado neste domingo, a partida das 9 horas. Nos treinos oficiais deste sábado, Schumacher foi o mais rápido ao marcar o tempo de 1:22.327 . Esta foi a 52ª pole de sua carreira e a segunda na temporada. O irmão mais novo de Michael, Ralf Schumacher (Williams), marcou 1:22.341 e será o segundo no grid deste domingo. Com o tempo de 1:22.557, Rubens Barrichelo va largar em terceiro e Juan Pablo Montoya (1:22.789) em quarto. Os outros dois brasileiros tiveram desempenhos apenas modestos. Cristiano da Matta (Toyota) vai largar na 13ª posição. Antonio Pizzônia (Jaguar) será o 15º. Veja o grid de largada do GP de San Marino, a quarta etapa do Mundial de F-1. 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:22.327 2 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:22.341 3 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:22.557 4 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:22.789 5 - Mark Webber (AUS) Jaguar 1:23.015 6 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:23.148 7 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:23.160 8 - Fernando Alonso (ESP) Renault 1:23.169 9 - Jenson Button (ING) BAR 1:23.381 10 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1:23.460 11 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:23.700 12 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:23.818 13 - Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:23.838 14 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Sauber 1:23.932 15 - Antonio Pizzônia (BRA) Jaguar 1:24.147 16 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:24.190 17 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:24.317 18 - Justin Wilson (ING) Minardi 1:25.826 19 - Ralph Firman (ING) Jordan 1:26.357 20 - Jos Verstappen (HOL) Minardi (não completou)