Schumacher é pole no GP da Malásia O piloto alemão Michael Schumacher conseguiu, na madrugada deste sábado, a pole-position para o GP da Malásia de F-1 pelo quarto ano consecutivo. Esta foi a 44ª pole na carreira do tetracampeão mundial de F-1. O piloto da Ferrari venceu as duas últimas corridas no circuito de Sepang, localizado na capital da Malásia e, com o melhor tempo nesse treino, continuou sendo o único piloto a ter feito a pole-position desde que o GP da Malásia começou a ser disputado. O recorde da pista continua sendo, por sinal, o tempo que ele fez para a pole do ano passado, 1:35.220. Schumacher já venceu o primeiro GP da temporada, disputado há duas semanas na Austrália. Juan Pablo Montoya, o colombiano da Williams que tinha feito o melhor tempo durante os treinos livres da manhã, larga ao lado de Schumacher na primeira fila. O brasileiro Rubens Barrichello larga em terceiro, posição que roubou de Ralf Schumacher nos últimos segundos do treino. Kimi Raikkonen e David Coulthard, os dois pilotos da McLaren, formam a terceira fila. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, teve problemas com o pneu dianteiro direito logo no início do treino e teve que disputar o restante com o carro reserva, o que acabou fazendo com que ele só conseguisse a 14ª posição. Enrique Bernoldi, o terceiro piloto brasileiro, largará na oitava fila. Todo o treino foi disputado sob um intenso calor, que chegou a atingir temperaturas superiores a 30º C, e também sob a intensa neblina formada pela fumaça de um incêndio em uma reserva florestal localizada a cerca de 20 quilômetros do autódromo. Confira o grid de largada para a corrida deste domingo: 1) Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2001 - 1:35.266 2) Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW - 1:35.497 3) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 - 1:35.891 4) Ralf Schumacher (ALE) Williams FW24 BMW - 1:36.028 5) Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/17 Mercedes - 1:36.468 6) David Coulthard (ING) McLaren MP4/17 Mercedes - 1:36.477 7) Nick Heidfeld (ALE) Sauber C21 Petronas - 1:37.199 8) Jenson Button (ING) Renault R202 - 1:37.245 9) Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda - 1:37.536 10) Mika Salo (FIN) Toyota TF102 - 1:37.694 11) Heinz-H. Frentzen (ALE) Arrows A23 Cosworth - 1:37.919 12) Jarno Trulli (ITA) Renault R202 - 1:37.920 13) Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda - 1:38.039 14) Felipe Massa (BRA) Sauber C21 Petronas - 1:38.057 15) Takuma Sato (JAP) Jordan EJ12 Honda - 1:38.141 16) Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth - 1:38.284 17) Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth - 1:38.374 18) Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda - 1:38.390 19) Allan McNish (ESC) Toyota TF102 - 1:38.959 20) Eddie Irvine (ING) Jaguar R3 Cosworth - 1:39.121 21) Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech - 1:39.454 22) Alex Yoong (MAL) Minardi PS02 Asiatech - 1:40.158