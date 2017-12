Schumacher é pole; Rubinho é 5º O piloto Michael Schumacher, da Ferrari, fez o que se esperava dele nos treinos oficiais para o Grande Prêmio da Espanha - a quinta etapa do Mundial de F-1 - realizados neste sábado em Barcelona. O alemão andou forte, fez o tempo de 1:15.022 e vai largar na pole position na prova marcada para este domingo de manhã. Schumacher - que completa em Barcelona o seu GP de número 200 - tenta igualar o recorde do inglês Nigel Mansell, que em 92 venceu as cinco primeiras corridas da temporada. O alemão, no entanto, não terá vida fácil, já que em segundo no grid estará o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), que hoje fez o tempo de 1:15.639. A BAR, com Takuma Satto, vai largar em terceiro. O japonês surpreendeu e fez o tempo de 1:15.809, ficando à frente do italiano Jarno Trulli (Renault), que marcou 1:16.144 e larga em quarto. As decepções do treino foram as performances de Rubens Barrichello e Jenson Button (BAR). O brasileiro fez o tempo de 1:16.272 e vai largar na 5ª posição. Button fez pior. Errou na tomada de tempo, perdeu o controle do carro e conseguiu apenas a 14ª posição. Cristiano da Matta (Toyota) vai largar em 11º e Felipe Massa (Sauber) será o 17º no grid. O GP da Espanha começa às 9 horas e terá a transmissão da Rede Globo. Veja o grid de largada do GP de Barcelona 1. Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1min.15.022 2. Juan Montoya (COL) Williams-BMW - 1:15.639 3. Takuma Sato (JAP) BAR-Honda - 1:15.809 4. Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:16.144 5. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:16.262 6. Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW - 1:16.293 7. Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:16.313 8. Fernando Alonso (ESP) Renault-Renault - 1:16.422 9. Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:16.514 10. David Coulthard (ESC) McLaren-Mercedes - 1:16.636 11. Cristiano da Matta (BRA) Toyota - 1:17.038 12. Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber-Petronas - 1:17.444 13. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren-Mercedes - 1:17.445 14. Jenson Button (ING) BAR-Honda - 1:17.575 15. Nick Heidfeld (ALE) Jordan-Ford - 1:17.802 16. Christian Klien (AUT) Jaguar - 1:17.812 17. Felipe Massa (BRA) Sauber-Petronas - 1:17.866 18. Gianmaria Bruni (ITA) Minardi-Cosworth - 1:19.817 19. Giorgio Pantano (ITA) Jordan-Ford - 1:20.607 20. Zsolt Baumgartner (HUNG) Minardi-Cosworth - 1:21.470.