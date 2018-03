Schumacher é pole; Rubinho larga em 5º O piloto alemão Michael Schumacher confirmou o favoritismo e vai largar na pole-position para o Grande Prêmio da Áustria, que será realizado neste domingo em Spielberg. Nos treinos oficiais deste sábado, Michael conseguiu o tempo de 1:09.150 e chegou à sua 54ª pole na carreira. Rubens Barrichello melhorou muito em relação ao warm-up - quando andou muito atrás - mas só conseguiu o tempo de 1:09.784, ficando na quinta posição, na terceira fila. Kimi Raikkonen (Mclaren) vai largar em segundo; Juan Pablo Montoya (Williams) em terceiro e Nick Heidfeld (Sauber) será o quarto. A boa surpresa para a torcida brasileira ficou por conta do desempenho do Antonio Pizzonia. O amazonense andou forte, marcou o tempo e 1:10.045 e ficou com o oitavo lugar e, pela primeira vez na temporada, ficou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Mark Weber que, com o tempo de 1:11.662 só ficou na 17ª posição. Cristiano da Matta (Toyota) vai largar em 13º. O GP da Áustria será disputado neste domingo, a partir das 9 horas. Veja o grid de largada do GP da Áustria .1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2003 GA - 1:09.150 .2.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/17D Mercedes - 1:09.189 .3.Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW25 BMW - 1:09.391 .4.Nick Heidfeld (ALE) Sauber C22 Petronas - 1:09.725 .5.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2003 GA - 1:09.784 .6.Jarno Trulli (ITA) Renault R23 - 1:09.890 .7.Jenson Button (ING) BAR 005 Honda - 1:09.935 .8.Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar R4 Cosworth - 1:10.045 .9.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ13 Ford - 1:10.105 10.Ralf Schumacher (ALE) Williams FW25 BMW - 1:10.279 11.Olivier Panis (FRA) Toyota TF103 - 1:10.402 12.Jacques Villeneuve (CAN) BAR 005 Honda - 1:10.618 13.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota TF103 - 1:10.834 14.David Coulthard (ESC) McLaren MP4/17D Mercedes - 1:10.893 15.Heinz-H. Frentzen (GER) Sauber C22 Petronas - 1:11.307 16.Ralph Firman (ING) Jordan EJ13 Ford - 1:11.505 17.Mark Webber (AUS) Jaguar R4 Cosworth - 1:11.662 18.Justin Wilson (ING) Minardi PS03 Ford - 1:14.508 19.Fernando Alonso (ESP) Renault R23 - 1:20.113 20.Jos Verstappen (HOL) Minardi PS03 Ford - Sem tempo