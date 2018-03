Schumacher é punido e cai para 3º O piloto alemão Michael Schumacher foi punido com uma passagem pelos boxes por ter feito uma manobra irregular ao final da parada para reabastecimento, quando liderava o GP de Magny-Cours, na França. Ao ser informado sobre a punição, o alemão forçou o ritmo ao limite do carro abrindo uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o colombiano Juan Pablo Montoya e conseguiu perder pouco com a punição. Voltou na terceira posição. Na 37ª volta, a prova tem a liderança de Montoya. Raikkonen (McLaren) é segundo.