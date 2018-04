Schumacher é que deve decidir se volta à F-1, diz Todt

Veja também:

"Ele é uma pessoa fantástica e tenho muito orgulho de ser seu amigo. Posso até opinar, mas Schumacher é que decidirá o que fazer de sua vida", afirmou Todt.

O sete vezes campeão mundial da F-1 deixou as pistas em 2006 e chegou a ser anunciado como substituto de Felipe Massa na Ferrari enquanto o brasileiro recuperava-se de um acidente sofrido no treino de classificação para o GP da Hungria. Porém, ele desistiu da ideia por conta de dores no pescoço e adiou a decisão para 2010.

Todt comentou que Schumacher "tem paixão" pela direção, mas já tem 40 anos e precisará "seguir enfrentando desafios em sua vida".

O francês comentou que sua decisão de buscar a presidência da FIA é como participar de uma corrida, já que não pode vencer sozinho.

Todt lamentou o acidente de Felipe Massa e está feliz com a evolução mostrada pelo piloto até agora. Para ele, o brasileiro sobreviveu pelas medidas de segurança do circuito.

O ex-diretor esportivo da Ferrari negou que a Fórmula 1 seja previsível, chamando a categoria de "muito interessante".