Schumacher e Rubinho lideram 1º treino Sob forte calor, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, da Ferrari, fizeram na madrugada desta sexta-feira os dois melhores tempos na primeira sessão de treinos livres para o GP da Malásia de Fórmula 1, a ser disputado domingo do circuito de Sepang. Schumacher fez 1min34s437 e Rubinho 1min35s380. O brasileiro Ricardo Zonta, da Toyota, ficou em quarto com 1min36s147. Cristiano da Matta, parceiro de escuderia de Zonta, fez 1min38s734 e obteve a 18ª colocação. Felipe Massa, da Sauber, fez o penúltimo pior tempo e só ficou à frente do belga Bas Leinders (Minardi). Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres: 1. Michael Schumacher (Ferrari) - 1min34s437 2. Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min35s380 3. Anthony Davidson (Honda) - 1min35s970 4. Ricardo Zonta (Toyota) - 1min36s147 5. Ralf Schumacher (Williams) - 1min36s229 6. Kimi Raikkonen (McLaren) - 1min36s314 7. Mark Webber (Jaguar) - 1min36s478 8. Juan Pablo Montoya (Williams) - 1min36s606 9. Jenson Button (BAR) - 1min37s018 10. Fernando Alonso (Renault) - 1min37s119 11. David Coulthard (McLaren) - 1min37s438 12. Olivier Panis (Toyota) - 1min37s590 13. Jarno Trulli (Renault) - 1min37s816 14. Giancs Fisichella (Sauber) - 1min37s995 15. Takuma Sato (BAR) - 1min38s023 16. Bjorn Wirdheim (Jaguar) - 1min38s086 17. Christian Klien (Jaguar) - 1min38s554 18. Cristiano da Matta (Toyota) - 1min38s734 19. Timo Glock (Jordan) - 1min38s788 20. Nick Heidfeld (Jordan) - 1min38s831 21. Giorgio Pantano (Jordan) - 1min39s860 22. Gianmaria Bruni (Minardi) - 1min41s149 23. Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1min42s556 24. Felipe Massa (Sauber) - 1min42s718 25. Bas Leinders (Minardi) - 1min43s424