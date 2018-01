Schumacher e Rubinho rezam pela chuva Michael Schumacher declarou, quinta-feira em Montreal, que estava bastante animado por acreditar, pela primeira vez este ano, ser possível à Ferrari "lutar pela vitória." Nesta sexta-feira, depois do primeiro treino livre do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, quando obteve apenas o 16º tempo, a expressão de desconforto do piloto da Ferrari atingiu até seus adversários. "Não vejo como esta corrida pode ser a da virada", afirmou, arrasado. Schumacher é o piloto que mais vezes já venceu uma etapa do Mundial: 7, a do Canadá. Tudo bem que o mais veloz, nesta sexta-feira, Pedro de la Rosa, terceiro piloto da McLaren, com 1min14s662, estivesse com o carro mais leve que Schumacher, 1min17s200, mas dois segundos e meio é mais do que a Ferrari costumava impor a seus concorrentes. "Diante da nossa situação, hoje, preciso aumentar a minha frequência da dança da chuva", comentou Schumacher. Seu companheiro, Rubens Barrichello, irritado com as notícias sobre seu futuro, 10º nesta sexta, com 1min16s459, ainda disse: "Não adianta chover amanhã (11) e domingo não. Tem de chover na classificação e na corrida." Os dois pilotos apostam que, sob chuva, os pneus Bridgestone da Ferrari possam lher dar alguma vantagem, já que com o asfalto seco a superioridade da Michelin, marca usada pela Renault, Toyota e McLaren, as melhores este ano, é inequívoca. Como se sente ao obter apenas o 16.º tempo? é a pergunta endereçada a Schumacher. "O que me resta é procurar compreender o que se passou e tentar salvar o fim de semana." Poucas vezes o piloto alemão se deixou afetar tanto por suas expectativas serem frustradas. Durante as duas sessões livres de nesta sexta ele foi o piloto que mais travou as rodas, gerou fumaça ao arrastar os pneus no novo asfalto da pista de 4.361 metros. E tudo em vão. Arriscou-se para ficar em 16º. Neste sábado será disputada o treino que definirá o grid da oitava etapa da temporada, a partir das 14 horas, horário de Brasília. Até agora Schumacher largou em 19º, 13º duas vezes, 10º, 8º, duas vezes, e em segundo, em Ímola. "Não vejo como conseguir melhorar nossa performance na classificação aqui no Canadá", afirmou, seco, resignado. O novo asfalto do circuito, ainda sem a tradicional borracha que se acumula com as corridas, tornou a vida de Schumacher e Rubinho ainda mais difícil. O alemão é o 8º no campeonato, com 16 pontos, diante de 59 de Alonso. Mas se Schumacher e Rubinho já adiantaram que só poderão pensar em um grande resultado se chover, hoje e amanhã, ao longo das 70 voltas da prova, Fernando Alonso, o líder do Mundial, da Renault, demontra otimismo. Ele foi o terceiro melhor, nesta sexta, mas ficou atrás apenas de Pedro de la Rosa e Ricardo Zonta, da Toyota, terceiros pilotos. "Tivemos uma sexta-feira próxima da perfeição." Kimi Raikkonen, da McLaren, outro cotado para vencer o GP do Canadá, quinto nesta sexta, apesar de reclamar do comportamento do carro, aposta em outra performance como em Nurburgring, "mas sem estouro da suspensão." Felipe Massa, da Sauber, obteve o 14º tempo, 1min16s727.