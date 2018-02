Schumacher elogia estratégia da Ferrari A Ferrari não tem apenas o melhor piloto da Fórmula 1, Michael Schumacher, mas o mais brilhante estrategista também, Ross Brawn. Resultado: quando na classificação para o grid não dá para ser o mais rápido, como sábado, elabora-se uma estratégia que permita a Schumacher vencer a corrida. Foi o que aconteceu hoje no circuito Gilles Villeneuve. O alemão, pela sétima vez em oito corridas este ano, recebeu a bandeirada em primeiro lugar, mesmo largando na sexta colocação. E inseriu mais um recorde na sua extensa lista: Schumacher é o único piloto que ganhou sete vezes o mesmo GP, o do Canadá. Quatro pilotos foram desclassificados por estarem com as tomadas de ar para os freios fora das dimensões do regulamento: Ralf Schumacher, segundo colocado, Juan Pablo Montoya, quinto, ambos da Williams, Cristiano da Matta, oitavo, e Olivier Panis, décimo, da Toyota. "Quando Juan Pablo Montoya (Williams) entrou para o seu primeiro pit stop, compreendi que nossos planos dariam certo", disse Schumacher. Na 13.ª volta, o piloto da Williams, quarto colocado até então, entrou nos boxes para a primeira parada. Schumacher o seguia de muito perto, em quinto. O líder era Ralf Schumacher, também da Williams, mas apenas 7 segundos e 915 milésimos na frente, seguido por Jenson Button, BAR, e Fernando Alonso, Renault. Com uma parada a menos, duas, diante de três dos que estavam a sua frente, ali Schumacher e Brawn compreenderam que seu ritmo lhe permitiria ocupar a primeira colocação depois que Ralf, Button, Alonso e Montoya fizessem seu terceiro pit stop, que deveria ocorrer entre as voltas 49 e 50. A segunda e última parada de Schumacher seria na 47.ª volta. Foi exatamente o que aconteceu. "A maior responsabilidade por esse resultado (77.ª vitória na carreira) a devo a Ross Brawn", afirmou o alemão. "Nós vimos já na sexta-feira e depois no sábado pela manhã que não daria para lutar pela pole position. A partir daí, trabalhamos o carro e definimos uma estratégia que nos daria vantagem ao longo das 70 voltas da corrida", explicou Schumacher. "Isso só é possível quando se dispõe, como nós, de um carro muito constante e confiável." Ele tinha pneus e pastilhas de freios duras, para suportar à elevada solicitação, como parte da estratégia. O momento de maior tensão para Schumacher não foi a ameaça de um concorrente de outra equipe, mas a pressão de Rubens Barrichello, seu companheiro de Ferrari, na 32.ª volta, segundo no GP do Canadá com a desclassificação de Ralf. "Tivemos uma luta emocionante. Sabía que se ele me passasse seria difícil eu vencer, estávamos com pneus diferentes e naquela hora acreditei que sua escolha de pneus fosse a mais indicada", contou o alemão. Rubinho tinha pneus moles. "Depois do meu segundo pit stop os pneus novos me permitiram ser mais rápido do que estava antes e consegui abrir boa vantagem", disse o líder do Mundial, com 70 pontos, diante de 52 de Rubinho. Ganhar um GP pela sétima vez, tornando-se o primeiro a fazê-lo, não tem significado especial para Schumacher. Falou especificamente sobre a prova: "As afinidades com Montreal? Não sei, são muitas, claro, mas não encontro nenhuma razão por esse sucesso aqui." Ele foi primeiro em 1994, com Benetton, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004 com Ferrari. A pergunta, mais uma aposta na Fórmula 1, que está no ar é em que etapa do Mundial Schumacher definirá a conquista do seu sétimo título. A maior parte dos palpites aponta o GP da Bélgica, dia 29 de agosto, 14.ª do campeonato que terá 18 este ano. A exemplo da edição do GP do Canadá do ano passado, Ralf Schumacher também classificou-se em segundo, no seu melhor trabalho na temporada até agora. Pena que, este ano, não valeu. O regulamento técnico da Fórmula 1 impõe que a tomada de ar para os freios deve se "encaixar" dentro de um espaço determinado, no lado interno das rodas. A tomada não pode afastar-se mais de 12 centímetros da roda. As dianteiras da Williams estavam a 15 centímetros. Erro grosseiro. No caso da Toyota, 3 milímetros. As duas escuderias já anunciaram que não irão recorrer da decisão. "Aceito o determinado pelos comissários", escreveu Frank Williams no seu comunicado. A Williams deve estrear, como a McLaren e a Toyota, uma nova versão de seu carro, na França, Grã-Bretanha ou Alemanha, a fim de melhorar sua imagem na temporada. Jenson Button, da BAR, acabou completando o pódio, em terceiro, com a desclassificação de Ralf, Giancarlo Fisichella, Sauber, saltou de sexto para quarto, com a saída de Ralf e Montoya, Kimi Raikkonen, McLaren, quinto, David Coulthard, McLaren, sexto. Surpresa na sétima e oitava colocações: o jovem alemão Timo Glock, de 22 anos, que estreou na Fórmula 1 no Canadá, marcou dois pontos, e seu companheiro, Nick Heidfeld, mais um ponto para a Jordan, que dessa forma passa para sétimo entre os construtores, com 5 pontos, e deixa a Toyota para trás, em oitavo, com 4. O próximo GP é o dos Estados Unidos, em Indianápolis, domingo.