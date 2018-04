Schumacher elogia Mercedes e promete luta por título

O alemão Michael Schumacher elogiou nesta segunda-feira a Mercedes, durante a apresentação oficial do carro para a temporada 2010 da Fórmula 1. "Nós temos um time campeão do mundo", disse o piloto, que volta a participar da categoria após uma aposentadoria de três anos.

Schumacher e Nico Rosberg compareceram ao evento realizado no Museu da Mercedes, que mostrou o carro com a predominância da cor prata. O piloto de 41 anos disse que sentiu uma "grande emoção" em seu retorno à Formula 1 pela escuderia alemã.

O novo carro da Mercedes vai fazer a sua estreia em 1.º de fevereiro, em Valência, nos testes coletivos da Fórmula 1. E o campeonato de 2010 começará no dia 14 de março, com o GP do Bahrein.

"Temos um time campeão do mundo em todos os sentidos da palavra e eu não posso esperar para entrar no carro pela primeira vez em Valência", disse Schumacher. "Estou convencido de que [Mercedes] está em uma boa posição para lutar pelo campeonato desta temporada, e eu vou definitivamente ajudar nisso".

Schumacher e Rosberg compõem neste ano uma equipe toda alemã. No ano passado, sob o nome de Brawn GP, a escuderia conquistou os títulos de pilotos, com o britânico Jenson Button, e de construtores.