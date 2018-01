Schumacher elogia mudanças na F1 Logo depois de estabelecer nesta quarta-feira, no circuito da Catalunha, em Barcelona, o melhor tempo no treino que reúne Ferrari, BAR e Jaguar, as duas últimas com seus modelos 2003, Michael Schumacher disse ter gostado do desfecho do conflito entre FIA e as montadoras. ?Pelo menos, agora, nós sabemos quais são as regras do jogo?, afirmou o pentacampeão mundial. E sobre o que foi aprovado, comentou: As soluções encontradas, conjuntamente, foram adequadas, posso conviver com elas.? O adiamento da proibição de algumas medidas agradou a todos. ?Agora temos tempo de nos adaptar a elas?, falou Gerhard Berger, da BMW.