Schumacher encantado com a Ferrari Não poderia mesmo ser diferente. Depois da sua sétima vitória na temporada, em oito etapas disputadas, domingo em Montreal, a quinta dobradinha da Ferrari no ano, Michael Schumacher afirmou: "Vencer sempre ajuda a elevar o espírito da equipe, apesar de ser difícil que se eleve mais do que agora." Sexta-feira começam os treinos livres da nona etapa do Mundial que determina o fim da sua primeira metade. Ninguém na Fórmula 1 sequer questiona o favorito destacado: Michael Schumacher. O alemão lidera a classificação entre os pilotos, com 70 pontos, contra 54 de seu companheiro, Rubens Barrichello. A Ferrari somou 124 pontos enquanto a segunda colocada, a Renault, 61, menos da metade. Definir o título, o sétimo na carreira, é apenas uma questão de saber em qual prova ocorrerá. Para não se mencionar que Schumacher é campeão desde 2000, há quatro edições da disputa. E a Ferrari, desde 1999. Não dá para querer mais mesmo. É por isso que hoje Schumacher declarou que é difícil o ambiente do time ficar melhor do que está. "Três dias de descanso depois da corrida de Montreal são necessários para aumentar ainda mais o interesse pela próxima etapa", comentou o alemão que no auge de seus 35 anos, recordista absoluto de quase tudo na Fórmula 1 e milionário, demonstra a cada conquista o mesmo entusiasmo do início de carreira. Como sempre, utiliza-se da estratégia de retirar da Ferrari a responsabilidade de nova vitória, embora no seu íntimo poucos acreditem que fale de forma sincera quando projeta os fins de semana de competição: "A nossa maior adversária aqui será a equipe do senhor David Richards (BAR), embora o Ralf deva andar bem também", disse. Curiosamente ele não cita Juan Pablo Montoya, da Williams, como Ralf. O colombiano diz que o GP dos Estados Unidos é o seu GP de casa. "Verei com certeza muitas bandeiras da Colômbia nas arquibancadas. E minha família mora em Miami, onde estive por três dias." Ele tem boas recordações de Indianápolis. "Lembro-me sempre dos meus tempos de Champ Car e de minha vitória nas 500 Milhas, em 2000." Mas a Fórmula 1 não lhe é tão generosa. "Foi aqui também que perdi, ano passado, a chance de ganhar o título." Por ter colidido na Ferrari de seu amigo Rubinho, fazendo-o rodar, Montoya foi punido com um drive-through. Com isso, terminou em sexto e ficou fora da luta pelo campeonato na prova final, o GP do Japão. A BAR, de Jenson Button e Takuma Sato, além de poder incomodar Schumacher, possivelmente apenas na classificação, deve passar totalmente para as mãos da British American Tobacco (BAT), hoje proprietária de 50% da organização. A rede de TV inglesa ITV, bem informada, divulgou que a BAT adquiriu a parte da sociedade que pertencia a Craig Pollock, ex-diretor e empresário de Jacques Villeneuve, Adrian Reynard, dono da Reynard, primeira fabricante do carro da equipe, e o norte-americano Gerald Forsythe. Segundo a ITV, o objetivo da BAT é, agora, vender a BAR, já que a partir de julho de 2005 ou o final de 2006 - a disputa entre FIA e a Comunidade Européia é boa para se definir quando -, a propaganda de cigarros será proibida na Fórmula 1. E a maior candidata a comprar a BAR é ninguém menos de a Sinopec, a gigante estatal de petróleo chinesa, já patrocinadora da prova em Xangai, dia 26 de setembro. O maior mercado no mundo e a Fórmula 1 nunca estiveram tão próximos. O presidente da Sinopec, Wang Jiming, teria até se encontrado com Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, para tratar do assunto.