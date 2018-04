Schumacher encerra testes com carro da GP2 em Jerez

A sessão desta quinta foi a mais produtiva do piloto de 41 anos. Ele completou sua melhor volta com o tempo de 1min24s621. Ao todo, percorreu 130 voltas, mais do que os dois primeiros dias somados. Ele utilizou pneus de chuva por 23 voltas, antes de trocar por pneus slicks, já que a pista não estava tão molhada quanto no dia anterior.

No fim dos testes, Schumacher disse que tudo funcionou "perfeitamente" e afirmou ter se sentido "confortável atrás do volante". O alemão está aproveitando os testes para iniciar sua adaptação aos veículos da F-1 e também para ajudar no desenvolvimento do carro da GP2 para 2011.

Schumacher voltará à categoria após ficar de fora por três anos. Ele anunciou seu contrato com a Mercedes GP no final de dezembro. Os primeiros testes da F-1 neste ano começarão no dia 1.º de fevereiro.