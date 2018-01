Schumacher encerra testes com melhor tempo O piloto alemão Michael Schumacher concluiu nesta quinta-feira a série de três dias de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha, e a exemplo do que havia ocorrido nos dias anteriores, foi mais uma vez o mais rápido. O pentacampeão do mundo deu quase 100 voltas e na melhor passagem cravou o tempo de 1.19.176, à frente do brasileiro Riccardo Zonta (Toyota) que fez 1.19.851. Nos três dias, Schumacher realizou testes de pneus. Anteontem usou um composto de borracha duro; ontem um mais suave, e hoje testou diferentes carcaças do pneu. Nesta quinta-feira esteve na pista de Jerez um outro campeão do mundo de F-1: o canadense Jacques Villeneuve (BAR). Durante cinco voltas ele e Schumacher protagonizaram um duelo, para delírio dos presentes no circuito. O segundo piloto da BAR, o inglês Jenson Button, protagonizou o único acidente do dia no circuito. O piloto perdeu o controle do carro, saiu da pista na quarta curva e bateu violentamente. Embora o impacto do choque tenha sido forte, Button nada sofreu. Minutos depois de deixar o carro, reclamou apenas dores nos joelhos. A próxima etapa do Mundial de Pilotos está marcada para o dia 28 de setembro, nos Estados Unidos. Veja os tempos desta quinta em Jerez Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:19.176 (95 voltas) Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:19.851 Heinz Harald Frentzen (ALE/Sauber) 1:19.996 (86v) Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:20.407 (15v) (60v) Jacques Villeneuve (CAN/Bar-Honda) 1:20.941 (51v).