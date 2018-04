Schumacher encerra testes em Jerez Com o tempo de 1:18.708 em 75 voltas realizadas no circuito de Jerez de la Frontera, o heptacampeão Michael Schumacher concluiu nesta sexta-feira a série de testes de pneus da Ferrari para as próximas três corridas da temporada de Fórmula 1, respectivamente China, Japão e Brasil. O piloto alemão já conquistou o título da temporada por antecipação, bem como sua escuderia ganhou o mundial de construtores.