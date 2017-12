Schumacher esbanja simplicidade em SP A primeira preocupação que Michael Schumacher tem quando chega a São Paulo é com o barulho. Todos os anos, logo que entra em uma das suítes diplomata, de mais de 100 metros quadrados do Hotel Transamérica, onde fica com a mulher Corinna, o alemão encosta o ouvido na janela do quarto. Quando percebe que o barulho dos carros na Marginal do Pinheiros pode incomodar, pede para mudar de quarto. É a única exigência do esportista mais bem pago do mundo em sua visita anual a São Paulo. Mais do que isso, hoje será a única vez em que a cidade recebe algum atleta da lista dos dez mais bem pagos do mundo na temporada. Leia mais no Jornal da Tarde