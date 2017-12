Schumacher espera carro em Melbourne Michael Schumacher, contrariando as expectativas do diretor técnico da Ferrari, Ross Brown, aposta que o modelo 2002 da equipe estará pronto antes do primeiro Grande Prêmio da temporada, dia 3 de março, em Melbourne. ?Eu acredito que teremos o novo carro na Austrália?, disse o piloto ao jornal alemão Frankfurter allgemeine Zeitung.