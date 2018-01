Schumacher está conformado com má fase Depois de terminar o GP da Grã-Bretanha apenas em 6º lugar e ver a disputa pelo título da Fórmula 1 ficar cada vez mais longe, Michael Schumacher mostrou-se conformado com a má fase na temporada. "Nas últimas corridas retrocedemos em vez de progredir. Temos de admitir que não somos suficientemente bons", afirmou o piloto alemão da Ferrari. Dono de 7 títulos mundiais, Schumacher está 34 pontos atrás do espanhol Fernando Alonso (Renault), que lidera o campeonato depois de 11 etapas disputadas. Segundo ele, o problema ?não é o carro ir mal, mas não ser suficientemente rápido.? Na verdade, a Ferrari, que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos, não está conseguindo ter a mesma performance de Renault e McLaren em 2005. "Fomos um pouco lentos nos preparativos de início de temporada e depois tivemos que deixar de lado o desenvolvimento do carro devido às necessidades da competição. Por isso, há aspectos menos desenvolvidos do que deveriam estar", explicou Schumacher. Apesar de manifestar otimismo e de continuar trabalhando duro, Schumacher mostrou-se conformado com a atual situação. "Estou calmo. Nem contente nem triste. É só um período pelo qual é preciso passar. Posso viver com isso", avisou o piloto, que disputará a próxima etapa do campeonato em casa, o GP da Alemanha, em Hockenheim, no dia 24 de julho.