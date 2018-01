Schumacher está de volta às pistas Sem pilotar para valer desde a prova em que conquistou seu sexto título mundial de Fórmula 1, dia 12 de outubro no Japão, Michael Schumacher voltou a acelerar nesta quinta-feira, em Barcelona, no treino com o modelo F2003-GA da Ferrari. "É maravilhoso estar de volta. Eu realmente sentia falta, estava até um pouco nervoso, mas foi tudo bem." O piloto alemão mostrou empolgação para mais uma temporada. "É ótimo ver a equipe toda junta e deu já para sentir sua motivação", afirmou. Schumacher completou 95 voltas no circuito da Catalunha, sendo a melhor em 1m15s410, atrás apenas do inglês Jenson Button, que fez 1m14s607 (85 voltas) com o carro híbrido da BAR, o novo recorde da pista. Confirmando seus dotes de piloto excepcional e até do novo Renault, o espanhol Fernando Alonso ficou em terceiro, com 1m15s506 (102). Em Valência, a McLaren, que treina sozinha, também estabeleceu novo recorde da pista, com o escocês David Coulthard, que fez 1m09s697 (80 voltas). O outro piloto da equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, marcou 1m10s068 (38). Enquanto Williams e McLaren já acumularam elevada quilometragem com seus novos carros, a Ferrari lançará seu modelo 2004 apenas na segunda-feira, em Maranello, na Itália.