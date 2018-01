Schumacher está preocupado com 2003 O piloto alemão Michael Schumacher e a Ferrari estão preocupados com o que poderá acontecer na temporada 2003 de F-1 por considerarem que as coisas não serão tão fáceis quanto na temporada 2002. Neste ano, o time foi campeão e vice no mundial de pilotos e campeão entre os Construtores. ?Por favor deixem comemorar, porque 2003 não será assim tão fácil?, disse Schumacher em entrevista publicada pela revista ?F-1 Racing?. Para o alemão, os adversários certamente estão preparando carros para tentar superar a Ferrari e todo o cuidado é pouco a partir de agora. ?Estar no topo custa muito mais do que se pode imaginar. O menor obstáculo que aparecer a partir de agora poderá transformar por completo a situação?, destacou o presidente da escuderia, Luca Di Montezemolo.