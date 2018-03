Schumacher está velho, diz Briatore O empresário italiano Flávio Briatore, diretor da Renault, não colocou o alemão Michael Schumacher entre os favoritos ao título da F-1 neste ano. De acordo com Briatore, Schumacher já está ?muito velho? e parece desmotivado para brigar por novas conquistas. "Tenho todo o respeito por seu sucesso, e inclusive comemorei com ele seu primeiro título mundial com a Benetton há 11 anos, mas ele já está muito velho", disse Briatore em declarações publicadas na última edição da revista alemã Bunte. Além disso, Briatore afirma que Schumacher já não tem a mesma motivação de alguns anos. "No ano passado, quando Michael conquistava uma vitória após a outra, não tive a impressão de que ele estava se divertindo muito", disse o diretor da Renault.