Schumacher evita fazer prognósticos Frustrado com sua performance na atual temporada da Fórmula 1, em que ocupa apenas a 8ª posição entre os pilotos, 43 pontos atrás do líder Fernando Alonso, o alemão Michael Schumacher evitou fazer previsões sobre o GP do Canadá, que acontece neste domingo, em Montreal. ?Ultimamente não tenho acertado meus prognósticos?, admitiu o dono de 7 títulos mundiais. ?Em Montreal, iremos fazer o melhor que pudermos. Em primeiro lugar, vamos esperar os treinos livres de sexta-feira para termos uma idéia de como estão as coisas. Há muitas equipes que estão trabalhando duro e prefiro esperar antes de dar minha opinião?, afirmou Schumacher, pouco confiante com a performance de sua Ferrari na disputa direta com Renault e McLaren. Apesar de reconhecer que a Ferrari tradicionalmente não rende tão bem em Montreal, Rubens Barrichello mostrou um pouco mais de confiança do que seu companheiro Schumacher. ?Vou ao Canadá com a esperança que o campeonato mude um pouco para o nosso lado e possamos ganhar corridas?, disse o brasileiro.