Schumacher evita festa antecipada Apesar de precisar de apenas um ponto para conquistar o hexacampeonato mundial da Fórmula 1, Michael Schumacher prefere não se antecipar nas comemorações e se mantém "gelado" quando questionado sobre a etapa do Japão, no próximo domingo, que encerra a temporada 2003. "No esporte nunca se pode estar demasiadamente seguro", disse o piloto alemão da Ferrari, que tem nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o finlandês Kimi Raikkonen, da Mclaren. "Primeiro tenho de conseguir esse ponto", desconversou Schumacher, que prefere esperar o término da corrida de domingo para festejar. Schumacher também evita falar sobre o fato de que está prestes a ultrapassar o argentino Juan Manuel Fangio no número de títulos da F1, tornando-se o maior campeão na história da categoria. "Já disse que não consegui o ponto ainda. É difícil falar sobre ele, mas certamente ficaria orgulhoso desse título." Perfeccionista, ele não quer saber de improvisos na última corrida do ano. "Fizemos alguns treinos em Mugello e nos sentimos muito bem preparados", disse Schumacher. Para conquistar o título, o alemão pode chegar até em oitavo lugar - e, se Raikkonen não vencer a prova, não precisa nem pontuar. Como Schumacher já está com a mão no título, a Ferrari também tenta levar o campeonato de construtores. Para isso, precisa manter a vantagem, atualmente de 3 pontos, sobre a Williams. " A escuderia realmente merece. Sempre acreditei na nossa equipe e sei que todos deram seu melhor. Consegui me recuperar no campeonato com trabalho duro e confiança na equipe", afirmou o piloto alemão. Para Schumacher, a receita para conseguir bons resultados por tanto tempo é ter "talento, mutíssima disciplina e diversão". Vencedor de 70 provas na Fórmula 1, ele garante: "Se você se diverte com alguma coisa, trabalha com ela, tem amigos e consegue êxito em tudo isso, qual melhor motivação você precisa ter?" Troca - A BAR deve anunciar nesta terça-feira, em Tóquio, o substituto do canadense Jacques Villeneuve. Tudo indica que o novo piloto da equipe seja o japonês Takuma Sato. A corrida de domingo, no Japão, deve mesmo ser a última do canadense na BAR. "Embora os resultados não tenham sido muito bons, me diverti fazendo isso e todos estavam trabalhando juntos. Então, valeu a pena", disse Villeneuve, em tom de despedida.