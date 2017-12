Schumacher faminto pelo 4º título Michael Schumacher afirmou nesta terça-feira que está com "fome" de correr na Hungria. A prova de Budapeste, domingo, pode definir a conquista do seu 4º título mundial e o 11º da Ferrari. "Já era hora mesmo de retomar nossa atividade", disse, depois de três semanas de folga no calendário da Fórmula 1. A direção da Ferrari não proíbe seu piloto de praticar dois esportes que a cada dia parecem atraí-lo mais: paraquedismo e motociclismo. Foi o que Michael fez nas suas férias de meio de temporada, para desespero dos diretores da Ferrari. Quando eles ouviram o que disse seu piloto a respeito da decisão do campeonato, devem ter ficado até preocupados: "Venho dizendo desde o começo do ano que meu objetivo era ser campeão pela Ferrari e consegui em 2000, o que vier agora é lucro." Sobre a condição bastante favorável para tornar-se campeão, revelou: "Para ser sincero, não andei pensando muito nisso." Na realidade, só mesmo uma fatalidade irá tirar do alemão o seu quarto Mundial. São grandes as chances de já domingo ele permitir que seja iniciada a festa que está sendo programada em Kerpen, cidade onde cresceu, próximo a Colônia, e em toda a Itália. "Essas férias familiares me fizeram muito bem física e mentalmente", contou. "Passei quase o tempo todo com Corinna e as crianças, na Suíça." Ao contrário do seu irmão, Ralf, e do diretor esportivo da BMW, Gerhard Berger, que prevêem um fim de semana difícil para a Williams-BMW na Hungria, Michael aposta que a Ferrari será muito competitiva. "Nosso carro deve ir muito bem lá. Não corremos bem em pistas de pouca pressão aerodinâmica, o que não é agora o caso." Jean Todt, diretor esportivo da equipe italiana, admitiu o favoritismo de sua organização para ser campeã, mas deu a entender que, a exemplo da estratégia adotada em Silverstone, Inglaterra, irá correr pelos campeonatos, de pilotos e de construtores. "Nossa meta é levar os dois pilotos ao pódio."