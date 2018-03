Schumacher faz a festa em casa A torcida alemã pôde comemorar em grande estilo a conquista do pentacampeonato mundial de Michael Schumacher. Apesar de já estar com o título garantido desde a etapa da França, na semana passada, o piloto da Ferrari não diminuiu o ritmo e venceu neste domingo o GP da Alemanha de Fórmula 1, em Hockenheim. O segundo colocado foi o colombiano Juan Pablo Montoya, seguido pelo seu companheiro da Williams, Ralf Schumacher. O brasileiro Rubens Barrichello ficou na quarta colocação. Depois de largar na pole position, Michael Schumacher correu tranqüilo para mais uma vitória, sem ser ameaçado em nenhum momento. Com isso, o pentacampeão chegou aos 106 pontos no campeonato, vencendo a 9ª das 12 etapas disputadas até agora. Rubinho, que teve problemas de reabastecimento no seu segundo pit stop, viu ficar mais complicada a luta pelo vice-campeonato. Afinal, com o quarto lugar na Alemanha, o brasileiro chegou aos 35 pontos e passou a ser o quarto colocado também na classificação do Mundial. O segundo lugar está com Montoya, que soma 40 pontos, enquanto que Ralf Schumacher, com 36, é o terceiro. A próxima etapa da temporada acontece dia 18, na Hungria. Entre os outros brasileiros da categoria, Enrique Bernoldi teve problemas no motor de sua Arrows e abandonou a prova, enquanto que Felipe Massa, da Sauber, conseguiu completar a corrida e chegou em 7º lugar. Confira a classificação final do GP da Alemanha: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h27m52s078 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 10s503 3º Ralf Schumacher (Williams) - a 14s466 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 23s195 5º David Coulthard (McLaren) - a 1 volta 6º Nick Heidfeld (Sauber) - a 1 volta 7º Felipe Massa (Sauber) - a 1 volta 8º Takuma Sato (Jordan) - a 1 volta 9º Mika Salo (Toyota) - a 1 volta