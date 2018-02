Schumacher faz a pole na Austrália As novas regras para tornar a ?nova Fórmula 1? mais disputada não dificultaram as coisas para a Ferrari, que com a volta mais rápida de seus pilotos, no circuito de Albert Park, mostrou quem é que ainda domina a categoria, pelo menos neste GP da Austrália, primeira prova da temporada 2003. O alemão fez 1:27.173 seguido do brasileiro Rubens Barrichello, com 1:27.418. O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, larga em terceiro (1:28.101) e o Heinz-Harald Frentzen, da Sauber, em quarto. Os brasileiros Cristiano Da Matta, da Toyota, e Antonio Pizzonia, da Jaguar, saem na 16ª e 18ª posição no grid de largada, respectivamente. Confira o grid de largada para o GP da Austrália: 1) Michael Schumacher - Ferrari - 1:27.173 2) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:27.418 3) Juan Pablo Montoya - Williams - 1:28.101 4) Heinz-Harald Frentzen - Sauber - 1:28.274 5) Olivier Panis - Toyota - 1:28.288 6) Jacques Villeneuve - BAR - 1:28.420 7) Nick Heidfeld - Sauber - 1:28.464 8) Jenson Button - BAR - 1:28.682 9) Ralf Schumacher - Williams - 1:28.830 10) Fernando Alonso - Renault - 1:28.928 11) David Coulthard - McLaren - 1:29.105 12) Jarno Trulli - Renault - 1:29.136 13) Giancarlo Fisichella - Jordan - 1:29.344 14) Mark Webber - Jaguar - 1:29.367 15) Kimi Raikkonen - McLaren - 1:29.470 16) Cristiano Da Matta - Toyota - 1:29.538 17) Ralph Firman - Jordan - 1:31.242 18) Antonio Pizzonia - Jaguar - 1:31.723 19) Jos Verstappen - Minardi - sem tempo 20) Justin Wilson - Minardi - sem tempo