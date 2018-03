Schumacher faz a pole no GP da Áustria Michael Schumacher tem neste domingo, no GP da Áustria, ótima chance de ampliar a sua vantagem na liderança do Mundial, que já é de 8 pontos. O piloto da Ferrari larga na pole position da sexta etapa da temporada, com o tempo de 1min09s562, enquanto seus adversários mais perigosos na luta pelo título, David Coulthard e Mika Hakkinen, da McLaren, classificaram-se neste sábado, na sessão que definiu o grid, apenas em sétimo, 1min10s331, e oitavo, 1min10s342, respectivamente. Juan Pablo Montoya, da Williams, largará ao lado de Schumacher na primeira fila, com 1min09s686. Rubens Barrichello ficou em quarto, 1min09s786. Se em Interlagos Montoya deixou claro para Schumacher que se ele não tirasse o pé do acelerador os dois bateriam, na disputa pelo primeiro lugar na freada do S do Senna, neste domingo logo depois da largada da prova austríaca, na apertada curva 1, não será diferente. O resultado da corrida relaciona-se diretamente com o que vai ocorrer nessa curva: se Schumacher sair dela na frente dos pilotos da Williams - Ralf Schumacher é o terceiro no grid -, as chances de os dois o ultrapassarem são pequenas. Mas se Montoya ou Ralf deixaram o piloto da Ferrari para trás, poderão mantê-lo atrás de si. "Para ultrapassar aqui é preciso ter boa diferença de velocidade para o carro que está na frente", disse Schumacher. Mas as Williams têm sempre as velocidades mais elevadas da F-1. Na linha de chegada, por exemplo, Montoya cruzou a 283,9 km/h, Ralf a 283,4 km/h, as melhores, e Schumacher apenas com 278,9 km/h, quinta maior velocidade. Serão 71 voltas e a rede Globo transmite a prova ao vivo, a partir das 9 horas. "Estou surpreso com o resultado. Pensei que Hakkinen e Coulthard fossem melhorar no fim do treino", disse Schumacher. "É fácil você se perder no acerto do carro neste circuito, ocorreu comigo ano passado", lembrou. Em 2000, Schumacher largou em quarto, enquanto Hakkinen foi primeiro, Coulthard segundo e Rubinho terceiro. "Não creio, porém, que a McLaren esteja fora do páreo na corrida." O seu companheiro de Ferrari, Rubinho, atribuiu ao tráfego a quarta colocação, mas destacou que novamente sua marca é bem próxima da de Michael na pole: 224 milésimos. Enrique Bernoldi, da Arrows, larga em 15º, Luciano Burti, Prost, em 17º, ambos na frente de seus companheiros, e Tarso Marques, Minardi, é o 22º. Montoya disse sentado ao lado de Ralf: "Estou muito feliz por ter me classificado, pela primeira vez, na sua frente." Depois preferiu comentar que o "resultado foi importante para a equipe." O piloto que causou sensação no GP do Brasil, por liderá-lo durante boa parte, considera difícil, no entanto, vencer neste domingo o GP da Áustria. "Nós desconhecemos ainda o comportamento dos pneus Michelin durante a corrida", falou. Ralf não esperava obter o terceiro tempo. "Nos testes de Valência, semana passada, nós fomos um segundo mais lento que a McLaren, não dá para entender." Afinal, o que aconteceu com Coulthard e Hakkinen? Na sessão da manhã, neste sábado, o escocês foi o mais veloz, 1min10s010, e à tarde, na classificação, o máximo que conseguiu foi 1min10s331. Enquanto quase todos melhoraram, a McLaren piorou. "O carro passou a sair de traseira e com o pouco tempo disponível numa tomada de tempos não conseguimos reencontrar o seu equilíbrio", explicou Coulthard. Hakkinen ainda teve um problema de motor no fim do treino. "Erramos feio no acerto do nosso carro, só isso", definiu Ron Dennis, sócio da equipe. Confira a ordem de largada para o GP da Áustria: 1) Michael Schumacher - Ferrari - 1:09.562 2) Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:09.686 3) Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:09.769 4) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:09.786 5) Jarno Trulli - Jordan-Honda - 1:10.202 6) Nick Heidfeld - Sauber-Petronas - 1:10.211 7) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1: 10.331 8) Mika Hakkinen - McLaren-Mercedes - 1:10.342 9) Kimi Raikkonen - Sauber-Petronas - 1:10.396 10) Olivier Panis - BAR-Honda -1:10.435 11) Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Honda - 1:10.923 12) Jacques Villeneuve - BAR-Honda - 1:11.058 13) Eddie Irvine - Jaguar - 1:11.632 14) Pedro de la Rosa - Jaguar - 1:11.752 15) Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech - 1:11.823 16) Jos Verstappen - Arrows-Asiatech - 1:12.187 17) Luciano Burti - Prost Acer - 1:12.206 18) Fernado Alonso - Minardi European - 1:12.640 19) Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault - 1:12.644 20) Jean Alesi - Prost-Acer - 1:12.910 21) Jenson Button - Benetton-Renaul - 1:13.459 22) Tarso Marques - Minardi European -1:13.585