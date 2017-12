Schumacher faz amanhã 10 anos de F1 O que há em comum entre o cidadão inglês Eric Ogden, motorista de táxi em Londres, e o sucesso de Michael Schumacher na F-1? Teria sido ele o responsável por transportar o piloto a algum circuito onde conquistou uma das suas 51 vitórias? E, a partir daí, teriam os dois estabelecido uma relação de amizade intensa? Outra hipótese: Ogden, experiente com as variações do clima na Inglaterra, teria dado a Michael alguma informação precisa sobre a previsão do tempo. Com isso, o piloto escolheu os pneus certos e acabou por ganhar uma prova decisiva. Nenhuma dessas associações, lógicas de se imaginar numa relação piloto-motorista de táxi, são verdadeiras. Provavelmente se perguntassem a Michael o que o senhor Odgen lhe representa, quem questionou obteria como resposta: "Wie Bitte?", ou "Como?" O piloto alemão, hoje quatro vezes campeão do mundo, não deve saber de quem se trata. Mas qualquer retrospectiva apurada da sua fantástica trajetória na Fórmula 1 esbarra no senhor Ogden. Sua iniciativa de processar o francês Bertrand Gachot, piloto da Jordan em 1991, por uma agressão no trânsito, em Londres, acabou por ser mostrar decisiva no futuro daquele alemão de 22 anos, completamente desconhecido, e da própria Fórmula 1. Depois de receber US$ 237 mil da Mercedes, o irlandês Eddie Jordan, dono do time de Gachot, que foi parar na cadeia de Brixton, aceitou inscrever Michael no GP da Bélgica de 1991, disputado no dia 25 de agosto. Amanhã, portanto, faz exatos 10 anos que o piloto alemão, já um dos maiores da história, estreou na F-1. Não fosse o senhor Ogden ter procurado uma delegacia por ter recebido de Gachot um jato de gás paralisante no rosto, às margens no Hyde Park, muito provavelmente o mundo não viria a conhecer o talento e a personalidade controvertida de Michael Schumacher. "Há uma volta rápida esperando por você em Spa-Francorchamps. Volte logo!" dizia o telegrama enviado pelos colegas a Gachot, já cumprindo a pena de 18 meses na prisão, na época do GP da Bélgica. Se Michael desconhece o senhor Ogden, ao menos demonstra consciência de que o mero acaso define, às vezes, o destino da humanidade. "Não me considero o melhor. Acho até que devam existir pilotos mais competentes do que eu, só que não tiveram a oportunidade de expor essa habilidade", afirmou ainda na Hungria, domingo, após conquistar o quarto título. Ogden está para Michael e a Fórmula 1 assim como o convite feito pelo proprietário do kartódromo de Kerpen, na Alemanha, ao senhor, Rolf, pai de Michael. Rolf deixaria de ser pedreiro para administrar o pequeno circuito. Foi em meio a esse clima, com a mãe, Elizabeth, vendendo lanches para completar o orçamento da família, que os irmaõs Michael e Ralf cresceram. Quem poderia imaginar que um dia eles viriam a dominar a F-1? Briga - Nem todos sabem, mas Michael Schumacher foi disputar o GP da Itália, seguinte ao da Bélgica, já pela Benetton, à revelia de Eddie Jordan. "Fui enganado. Michael assinou contrato comigo e Flavio Briatore (diretor da Benetton) não tinha o direito de tirá-lo do meu time", afirma até hoje Eddie, cuja equipe estava estreando na Fórmula 1 naquela temporada. "O futuro da minha escuderia teria sido outro se ele tivesse ficado comigo." Ian Philip, diretor comercial da Jordan, lembra as dificuldades vividas na época: "Não tínhamos dinheiro para nada. O orçamento não dava nem para terminar o ano." Ian e Eddie chegaram a passar por momentos constrangedores. "Na Bélgica, eu e Eddie tivemos de dividir um quarto num daqueles hoteizinhos da região. Tudo bem não fosse a cama ser de casal." Mais uma vez o acaso entrou para decidir o rumo da vida de Michael. Caso ele, seu empresário, Willi Weber, e Briatore tivessem se intimidado com as ameaças de Eddie Jordan, o piloto teria permanecido na Jordan. Ocorre que o campeonato de 1992 foi o pior da história da equipe. Sem dinheiro, Eddie aceitou receber os motores da Yamaha. Não pagou nada, mas eram os piores da F1. Nem mesmo o enorme talento de Michael o permitiria conseguir qualquer resultado, o que poderia comprometer o andamento da sua carreira. O impasse entre Michael, Weber e Eddie Jordan foi resolvido apenas no fim de 1996. Para que Ralf, irmão de Michael, pudesse iniciar sua trajetória na F1 pela Jordan, em 1997, Eddie exigiu de Weber o pagamento de US$ 1 milhão, "como forma de ressarcir o prejuízo." Michael teve de pagar. "Eddie é um aproveitador", afirmou o alemão à imprensa.