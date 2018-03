Schumacher faz crítica a Rubinho Logo em seguida a estabelecer o melhor tempo na pré-classificação, nesta sexta-feira, Michael Schumacher deu entrevista para a TV alemã. No fim da conversa, o repórter lhe pergunta se o fato de Rubens Barrichello, seu parceiro na Ferrari, estar ficando muito para trás não o está prejudicando na luta pelo título. O alemão respondeu: "E quando ele ajudou?" A imprensa italiana cobra do brasileiro que ao menos auxilie a equipe a conquistar o Mundial de Construtores, agora bastante ameaçado pela Williams, segundo colocada, com 100 pontos diante de 103 da Ferrari.