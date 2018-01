Schumacher faz festa com ferraristas Michael Schumacher foi recebido neste domingo por 15 mil fãs, em Nurburgring, na Alemanha, compondo um verdadeiro "mar vemelho", na comemoração que foi chamada de Dia da Ferrari, celebrada naquela pista. O piloto, pentacampeão mundial da Fórmula 1, chegou de helicóptero, diretamente de Salzburgo, na Áustria, onde no sábado foi o segundo casamento de seu irmão, Ralf, realizado especialmente para que o primogênito pudesse ser seu padrinho, na união com Cora Brinkmann, com quem já tem um filho. As "segundas núpcias" do piloto da Williams contaram com 80 convidados. Michael Schumacher falou à multidão de sua satisfação pelos resultados do ano e principalmente pela conquista em sua terra natal - foi o vencedor pela primeira vez do GP da Alemanha, nessa pista de Nurburgring. Depois de seu breve discurso, para delírio dos fãs, que berravam entusiasticamente, foi à pista. Ao lado, uma Maserati e também de um Fórmula 1, o piloto alemão deu uma volta no circuito com o modelo Enzo, da Ferrari - carro com motor 12 cilindros que será vendido por cerca de US$ 630 mil. "Tive um papel decisivo na concepção deste carro", falou. "Também fiz os test drivings."