Schumacher faz melhor tempo em treino Depois de ver seu domínio acabar com o título de Fernando Alonso na temporada deste ano, Michael Schumacher resolveu encurtar suas férias. E sua volta às pistas aconteceu nesta quinta-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Com a Ferrari, o piloto alemão que já foi 7 vezes campeão da Fórmula 1 chegou a sair da pista, após rodar, mas terminou com o melhor tempo do dia. Como o asfalto estava muito frio, no começo do treino, Schumacher não conseguiu segurar seu carro na curva Michelin e acabou saindo da pista. Mas a rodada não provocou grandes danos e ele logo voltou aos testes. Aí, o alemão fez 1m18s953 na melhor de suas 65 voltas pelo circuito de Jerez de la Frontera. O segundo melhor tempo do dia também foi da Ferrari, com o outro piloto da equipe, o brasileiro Felipe Massa, que irá substituir Rubens Barrichello na próxima temporada da Fórmula 1. Depois de dar 97 voltas pelo circuito, ele marcou 1m19s060. Schumacher volta a testar sua Ferrari nesta sexta-feira, na luta para fazer um carro com condições de brigar pelo título da Fórmula 1 em 2006. Afinal, nesta temporada, o alemão ficou fora da disputa entre Fernando Alonso (Renault) e Kimi Raikkonen (McLaren). Confira os melhores tempos do treinos: 1º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1m18s953 2º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m19s060 3ºFranck Montagny (FRA/Renault) - 1m19s066 4º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m19s100 5º Anthony Davidson (GBR/BAR) - 1m19s877 6º Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1m20s035 7º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1m20s168 8º Adam Carroll (GBR/BAR) - 1m20s170 9º Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1m20s342 10º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1m20s492 11º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m20s597 12º Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) - 1m20s700 13º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m21s453