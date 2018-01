Schumacher festeja até de madrugada Nos chalés equipados com karaokê do Hotel do Circuito de Suzuka, a festa pela conquista do sexto título de Michael Schumacher e o quinto seguido da Ferrari atravessou a madrugada. Hoje, às 2 horas, o barulho para quem passava por perto da área era ensurdecedor. Schumacher, como sempre nessas ocasiões, extravasava todas as suas tensões, segundo quem viu, tomando o que lhe ofereciam.