Schumacher fica com a pole em Suzuka Michael Schumacher conseguiu a 50ª pole position de sua carreira ao fazer, na madrugada deste sábado, o melhor tempo nos treinos oficiais para o GP do Japão. O GP, que é o último da temporada de 2002, será disputado na madrugada do domingo, no circuito de Suzuka. O brasileiro Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher na Ferrari e vice-campeão deste ano, largará em segundo. A surpresa do treino foi o japonês Takuma Sato, da Jordan, que fez o sétimo tempo. Em uma manhã de céu ensolarado, Schumacher percorreu os 5.821 quilômetros da pista de Suzuka baixando o próprio tempo, que era dono da pole desde o início do treino, a cada volta rápida. Com esta performance, o piloto conseguiu sua sétima pole position na temporada, igualando a marca do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams. No ano de seu quinto título mundial, vencido com seis etapas de antecedência, Schumacher foi o melhor em todos os quesitos possíveis. Na história da F-1, o único piloto a ter conquistado mais vezes o direito de largar na frente do grid foi o brasileiro Ayrton Senna, com 65 poles. A sessão de treinos teve que ser interrompida durante mais de meia hora, em conseqüência de um grave acidente com o britânico Allan McNish, que foi jogado contra o guard-rail depois de perder o controle de seu Toyota. McNish não teve maiores ferimentos, mas foi encaminhado a um hospital próximo. Confira como ficou o grid: 1. Michael Schumacher, Alemanha, Ferrari, 1:31.317 2. Rubens Barrichello, Brasil, Ferrari, 1:31.749 3. David Coulthard, Grã-Bretanha, McLaren-Mercedes, 1:32.088 4. Kimi Raikkonen, Finlândia, McLaren-Mercedes, 1:32.197 5. Ralf Schumacher, Alemanha, Williams-BMW, 1:32.444 6. Juan Pablo Montoya, Colômbia, Williams-BMW, 1.32.507 7. Takuma Sato, Japão, Jordan-Honda, 1:33.090 8. Giancarlo Fisichella, Itália, Jordan-Honda, 1:33.276 9. Jacques Villeneuve, Canadá, BAR-Honda, 1:33.349 10. Jenson Button, Grã-BrEtanha, Renault, 1:33.429 11. Jarno Trulli, Itália, Renault, 1:33.527 12. Nick Heidfeld, Alemanha, Sauber-Petronas, 1:33.533 13 . Mika Salo, Finlândia, Toyota, 1:33.742 14 . Eddie Irvine, Grã-Bretanha, Jaguar, 1:33.915 15. Felipe Massa, Brasil, Sauber-Petronas, 1:33.979 16 Olivier Panis, França, BAR-Honda, 1:34.192 17. Pedro de la Rosa, Espanha, Jaguar, 1:34.227 18. Allan McNish, Grã-Bretanha, Toyota, 1:35.191 19. Mark Webber, Austrália, Minardi-Asiatech, 1:35.958 20. Alex Yoong, Malásia, Minardi-Asiatech, 1:36.267