Schumacher fica com a pole na Espanha Na estréia do seu novo carro, o F2003-GA, a Ferrari dominou completamente o grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1. O alemão Michael Schumacher conseguiu a 53ª pole position de sua carreira e o brasileiro Rubens Barrichello ficou com a segunda posição. O terceiro colocado foi o piloto da casa, o espanhol Fernando Alonso, da Renault. Para a alegria dos torcedores que lotaram o Circuito da Catalunha neste sábado, Alonso fez uma grande volta (1m18s233) e liderava o treino classificatório. Mas aí, a nova Ferrari entrou na pista. Rubinho cravou 1m18s020 e Schumacher foi ainda mais rápido, com o tempo de 1m17s762. Pressionado pela ameaça de demissão da Jaguar caso não consiga um bom resultado na Espanha, Antonio Pizzonia obteve apenas o 16º lugar no grid. Já o outro brasileiro da F1, Cristiano da Matta, colocou sua Toyota na 13ª posição. O líder do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, decepcionou. Ele perdeu o controle da McLaren e decidiu abortar sua volta rápida. "Foi na curva 7", explicou. Ele poderia largar dos boxes, com a possibilidade de mexer no carro, mas preferiu sair na última posição do grid para não ter de usar o carro reserva. O outro piloto da McLaren, David Coulthard, também foi mal. Ele teve um problema de última hora no motor do seu carro e teve que treinar com o reserva. Assim, ficou apenas em 8º lugar. "Na Austrália larguei em 11º e venci. As novas regras permitem isso", afirmou o escocês. A Williams foi pior ainda. O alemão Ralf Schumacher sai em 7º e seu companheiro Juan Pablo Montoya é o 9º no grid. "Não estou surpreso. Depois do nosso último teste aqui sabia que o fim de semana seria terrível. Mas não imaginei que fosse tanto", admitiu o piloto colombiano. "Nosso carro está completamente desequilibrado." Duelo - Com as McLaren e as Williams para trás, a disputa, ao menos na largada, promete ser entre Ferrari e Renault, que ocuparam as quatro primeiras posições no grid - o italiano Jarno Trulli, companheiro de Alonso, é o 4º colocado. Com muita probabilidade, as duas escolheram estratégias distintas para as 65 voltas da corrida. Tudo indica que Schumacher fará um pit stop a mais. Mas, para tornar as previsões ainda mais difíceis, a equipe italiana corre com pneus Bridgestone e a francesa usa Michelin. E seus pilotos confirmaram, neste sábado, que os pneus serão determinantes na prova. A favor da Renault está a força da torcida espanhola por Alonso. Ele é de Astúrias - nasceu em Oviedo - e as cores da região são azul e amarelo. A maior parte dos 86 mil pessoas que compareceu aos treinos deste sábado mudou a cor do autódromo. Muitos tinham a bandeira azul com a espada amarela de Astúrias. "Hoje é um dia muito especial para mim. É um sonho largar em terceiro, diante da minha torcida", reconheceu Alonso. "As cores da bandeira de minha região são as mesmas da Renault e é impossível distingui-las de dentro do carro." O mais importante para Alonso, porém, são as 65 voltas da corrida. "Temos um carro muito equilibrado que consome pouco os pneus", revelou, disfarçando seus objetivos: "Não vamos lutar pela vitória, mas posso somar um bom número de pontos." Já Schumacher só quer saber de somar pontos para encostar em Raikkonen - ele está 14 pontos atrás do líder do campeonato (32 a 18). Para isso, confia no potencial do F2003-GA. "Esse resultado (do treino) confirma o potencial do nosso novo carro", disse o alemão. O GP da Espanha, quinta etapa da temporada 2003 da F1, começa às 9 horas deste domingo, com transmissão da TV Globo. Confira o grid de largada do GP da Espanha: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m17s762 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m18s020 3º Fernando Alonso (Renault) - 1m18s233 4º Jarno Trulli (Renault) - 1m18s615 5º Jenson Button (BAR) - 1m18s704 6º Olivier Panis (Toyota) - 1m18s811 7º Ralf Schumacher (Williams) - 1m19s006 8º David Coulthard (McLaren) - 1m19s128 9º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m19s377 10º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m19s427 11º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m19s563 12º Mark Webber (Jaguar) - 1m19s615 13º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m19s623 14º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m19s646 15º Ralph Firman (Jordan) - 1m20s215 16º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m20s308 17º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m20s976 18º Justin Wilson (Minardi) - 1m22s104 19º Jos Verstappen (Minardi) - 1m22s237 20º Kimi Raikkonen (McLaren) - sem tempo