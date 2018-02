Schumacher finalmente faz um treino completo no Bahrein No último dia de treinos no circuito de Sakhir, no Bahrein, Michael Schumacher finalmente pôde terminar o treinamento sem problemas. Pilotando o carro do ano passado, o alemão fez seu melhor tempo em 1m30s375. Nos dois testes anteriores, ele não conseguiu ficar muito tempo na pista, por causa de problemas técnicos na Ferrari. Mesmo realizando duas sessões de testes, dando um total de 103 voltas, Schumacher não conseguiu superar seu companheiro Felipe Massa. O brasileiro, que também pilotou o carro do ano passado, fez o tempo de 1m29s958 na melhor de suas 36 voltas. A Ferrari dedicou os treinos desta terça-feira para testar os pneus. A escuderia italiana fará novos treinamentos no dia 27 de fevereiro, no circuito italiano de Mugello. O primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1 será no dia 12 de março, justamente no Bahrein.