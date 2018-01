Schumacher: "Foi acidente de corrida" Michael Schumacher comentou o acidente com Juan Pablo Montoya, na 42ª volta. ?Eu não posso acusá-lo nem ele a mim", disse. ?Disputamos a freada do hairpin, ele por fora e eu por dentro. Montoya deixou-me espaço, não muito, mas suficiente para eu prosseguir na prova. Nos tocamos e eu rodei, típico acidente de corrida." O colombiano da Williams viu da mesma forma, bem como a direção do GP. Já Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, comentou que ?Montoya não tem a classe de Mika Hakkinen." Schumacher nem lembrou-se de que os quatro pontos do quinto lugar lhe permitiram ultrapassar a incrível marca de mil pontos conquistados na carreira. São, agora, 1003. A Ferrari lhe ofereceu um bolo.