Schumacher fora do GP de San Marino O tricampeão da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, abandonou o Grande Prêmio de San Marino. O piloto da Ferrari, que largou na quarta posição, teve problemas com seu carro e antes de parar já havia perdido várias posições por causa de um pneu furado. A liderança é de seu irmão Rafl Schumacher, da Williams. Rubens Barrichello, sexto no grid de largada, está na terceira posição.