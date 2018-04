Schumacher ganha o 7º título mundial O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, conquistou neste domingo o seu sétimo título mundial de Fórmula 1, ao chegar em segundo lugar no Grande Prêmio da Bélgica, disputado no circuito de Spa Francorchamps, atrás do finlandês Kimi Raikkonen (McLaren). Rubens Barrichello terminou a prova em terceiro. O piloto brasileiro ainda pode alcançar Schumacher em número de pontos, mas mesmo que isso ocorra, o alemão ficaria com o título por ter tido um número maior de vitórias ao longo da temporada. Ainda faltam quatro etapas, entre elas o GP do Brasil. Com a segunda colocação deste domingo, Schumacher garantiu seu quinto título consecutivo na Fórmula 1. Neste ano, foram 12 vitórias em 14 etapas, num desempenho que dificilmente será igualado na categoria. Classificação do GP da Bélgica: 1º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1h32m35s274 2º Michael Schumacher (Ferrari) - a 3s132 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 4s371 4º Felipe Massa (Sauber) - a 12s504 5º Giancarlo Fisichella (Sauber) - a 14s104 6º Christian Klien (Jaguar) - a 14s614 7º David Coulthard (McLaren) - a 17s970 8º Olivier Panis (Toyota) - a 18s693 9º Jarno Trulli (Renault) - a 22s115 10º Ricardo Zonta (Toyota) - a 3 voltas 11º Nick Heidfeld (Jordan) - a 2 voltas