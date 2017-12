Schumacher ganha prêmio em Lisboa O piloto alemão Michael Schumacher, seis vezes campeão mundial de Fórmula 1, ganhou nesta segunda-feira pela segunda vez o prêmio Laureus como o melhor esportista masculino do ano. Schumacher superou na eleição o ciclista norte-americano Lance Armstrong (cinco vezes campeão da Volta da França), o tenista suíço Roger Federer (campeão de Wimbledon), o nadador Michael Phelps, o piloto Valentino Rossi e o jogador inglês de rúgbi Jonny Wilkinson. Entre as mulheres, o prêmio principal ficou com a golfista sueca Annika Sorenstam.