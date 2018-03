Schumacher "inocenta" Montoya Depois de assistir na TV o ocorrido com Juan Pablo Montoya, domingo na Áustria, Michael Schumacher comentou nesta quarta-feira que tudo não passou de um "acidente de corrida." O piloto alemão e Rubens Barrichello treinam nesta quinta e sexta-feira na pista da Ferrari, em Fiorano, preparando-se para o GP de Mônaco, dia 27. Luca di Montezemolo, presidente da equipe, explicou hoje a razão principal de não aceitar o convite de Silvio Berlusconi para ser ministro do seu governo na Itália: "A Ferrari é a minha vida." Para Schumacher, a visão de dentro de um carro de Fórmula 1 é limitada e por isso mesmo, suas críticas ao colombiano da Williams, pelas dificuldades impostas à sua ultrapassagem no GP da Áustria, não tiveram muito fundamento. "A coisa foi menos séria do que me pareceu em princípio", afirmou o alemão, ao comentar seu desentendimento com Montoya. Muita gente na F-1, contundo, está apreensiva com a rivalidade já estabelecida entre os dois pilotos. No mesmo traçado curto e cheio de curvas lentas de Fiorano, parecido com Mônaco, que Schumacher e Rubinho trabalham nesta quinta-feira, o piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer, obteve hoje o novo recorde para os seus 2.976 metros, com 59s540. Ele testava recursos eletrônicos e pneus.